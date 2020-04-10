Уйдет ли коронавирус с летним теплом

Многим кажется, что весна и лето несут надежду на нормализацию жизни в Северном полушарии после зимней атаки коронавируса. Однако ученые считают, что не стоит надеяться на теплую погоду. Она не станет преградой распространению COVID-19 с угрожающей скоростью. Уже было проведено несколько исследований, которые оценили влияние повышения температуры на пандемию. Результаты оказались противоречивыми и ненадежными из-за малого количества данных, заявили в Национальной академии наук США.

«Не следует полагать, что нас спасет изменение погоды. Мы склонны предполагать, что вирус продолжит делать свое дело», — заявил 9 апреля директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Ученые отмечали случаи, когда другие типы коронавируса и грипп ослабевали при росте температуры окружающей среды. Однако сейчас нет никаких доказательств, что COVID-19 будет реагировать аналогичным образом. Некоторые исследования показали, что повышение температуры или влажности воздуха привело к затруднению передачи вируса. Тем не менее, в докладе академии сказано, что данные, на которых основывались выводы, «не лишены недостатков».

Одно из первых исследований, проведенных в китайской провинции Хубэй, показало, что при повышении температуры воздуха на 1 градус при относительно высоких уровнях влажности ежедневно подтвержденные случаи COVID-19 снижались на 36−57%. Но эти результаты для всего континентального Китая не оправдались.

Другое исследование показало, что 90% передачи коронавируса во всем мире до 22 марта происходило при температурах 3−17 С. Однако эти данные вообще не подтверждены серьезными источниками.

«Некоторые данные подтверждают потенциальное уменьшение количества случаев в теплое и более влажное время года. Но ни в одном случае нет серьезных подтверждений. Учитывая, что в странах с теплым климатом, таких как Австралия и Иран, в настоящее время наблюдается быстрое распространение вируса, не следует предполагать уменьшение числа случаев при повышении влажности и температуры в других местах», — цитирует издание Nautilus текст отчета Национальной академии наук США.

Схожую оценку предположениям дал несколько дней назад и исполнительный директор по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения ВОЗ Майкл Райан. «Полагать, что вирус просто исчезнет летом, — напрасная надежда. У нас нет оснований предполагать такое», — подчеркнул он.

Согласны с такими оценками и российские вирусологи.