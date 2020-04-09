Лихтенштейн допустил смягчение мер против COVID-19 с конца апреля
- 09 апреля 2020, 23:36
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
С конца апреля власти Лихтенштейна могут начать постепенно снимать ограничения, которые ранее были введены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Во многом это будет зависеть от обстановки в соседних государствах. Окончательное решение планируется принять после 20 апреля.
Власти отметили, что пристально следят за событиями и уделяют серьезное внимание срокам снятия ограничений. Однако меры, принятые против распространения COVID-19 доказали свою эффективность.
«При этом правительство будет ориентироваться на развитие событий в Швейцарии и Австрии. На неделе с 20 апреля правительство примет решение о том, в каком направлении двигаться дальше, и как будет реализовываться постепенное смягчение мер», — цитирует РИА Новости текст заявления правительства Лихтенштейна.
Гражданам напомнили, что во время пасхальных праздников необходимо оставаться дома. Пасха у католиков в этом году — 12 апреля.
По последним данным в Лихтенштейне общее число заражений COVID- 19 составило 79. В соседней Швейцарии количество заболевших — 23 574 человека.
Тем временем в России с 10 апреля начнут штрафовать нарушителей карантина, передвигающихся на личных автомобилях.
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