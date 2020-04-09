Пентагон допустил заражение COVID-19 многих моряков ВМС США

Вспышки коронавирусной инфекции вполне можно ожидать на многих кораблях Военно-морских сил Соединенных Штатов. Главной проблемой является быстрое тестирование большого числа моряков, заявил заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов Джон Хайтен во время брифинга в Пентагоне.

К этому моменту тяжелая ситуация сложилась на атомном авианосце «Теодор Рузвельт». COVID-19 на корабле уже заболели 416 членов экипажа. Сейчас поверяют анализы еще 1164 человек. После экстренного возвращения на остров Гуам в Тихом океане на берег в карантин отправили примерно половину команды. При этом на борту должны оставаться не менее тысячи специалистов для обслуживания ядерной энергетической установки, контроля вооружения и поддержания готовности к выходу в море.

«Не нужно думать, что „Теодор Рузвельт“ — уникальный случай с коронавирусом. В море много наших кораблей, и считать, что такое больше никогда не повторится — не лучший способ оценки ситуации», — цитирует Associated Press слова Хайтена.

Пример авианосца «Теодор Рузвельт» говорит о необходимости адаптироваться к условиям пандемии. И в Пентагоне лишь только начинают «приспосабливаться к новым реалиям», подчеркнул Хайтен.

Тем временем инцидент на «Теодоре Рузвельте» привел к отставке сначала капитана корабля Бретта Крозье, а затем исполняющего обязанности министра Военно-морских сил Томаса Модли. Чиновник обрушился с критикой на действия командира корабля, который допустил утечку информации о заражении в СМИ. Он назвал подчиненного «или слишком наивным, или слишком глупым».