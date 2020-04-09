«Яндекс» заменил детям школу в разгар эпидемии коронавируса

Более трех миллионов школьников и педагогов, которые в связи с распространением коронавируса вынуждены продолжать образовательный процесс в удаленном режиме, воспользовались услугами интернет-сервиса «Яндекс. Школа». Об этом рассказал в интервью «Ридусу» начальник отдела Центра педагогического мастерства Артем Шишов.

По его словам, платформа «Яндекс. Школа» была запущена 31 марта. Предполагается, что она будет работать до 31 мая, когда эпидемия коронавирусной инфекции должна окончательно пойти на спад. На платформе можно найти видеоуроки по различным предметам школьной программы, а также дополнительные занятия для подготовки к ЕГЭ.

Кроме того, «Яндекс. Школа» позволяет учителям проводить уроки в прямом эфире.

Когда учитель транслирует свой урок, ребята могут не только слушать его, но и сразу же задавать интересующие их вопросы. Всё это происходит по типу сервиса Zoom, только на платформе компании «Яндекс». А еще учитель может, например, попросить детей посмотреть уже готовое видео урока, а потом уже по итогам этого урока дать какое-нибудь задание, — говорит Шишов.

Ранее в ЮНЕСКО отметили, что COVID-19 нанес по сфере образования достаточно серьезный удар: сегодня более 1,5 миллиарда школьников и студентов по всему миру столкнулись с закрытием образовательных учреждений и переходом на дистанционную форму обучения. В этой связи опыт российской компании «Яндекс» в организации удаленного обучения мог бы стать огромным подспорьем для мирового сообщества.

Напомним, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил о выявлении в России 1459 новых случаев заражения COVID-19 за последние сутки. С учетом новых данных, общее число заболевших россиян достигло 10 131 человека.

