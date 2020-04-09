Почему супербактериям не страшны антибиотики

Главный врач Московской городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников рассказал, что пока весь мир борется с пандемией коронавируса, многие забыли, что помимо этого вируса есть и другие проблемы, которые требуют серьезного исследования.

Например, существуют болезнетворные супербактерии, против которых не помогают известные лекарства. Многие из них, попадая в организм человека, вызывают неизлечимые заболевания.

Проблема таких бактерий в том, что они отлично умеют приспосабливаться. Человек идет в аптеку и покупает антибиотик. Пьет до того момента, пока ему не стало легче, и идет на работу. Тем самым он не убивает болезнетворные бактерии, а лишь тренирует их устойчивость. Они становятся невосприимчивыми к этому антибиотику, — рассказал Мясников в беседе с NEWS.ru.

В число таких супербактерий входят синегнойная палочка, энтерококк фэциум, золотистый стафилококк, хеликобактер пилори, сальмонелла, гонококк, пневмококк, гемофильная палочка. Такие на первый взгляд безобидные бактерии могут вызвать пневмонию, сифилис и даже менингит.

Пути заражения бактериями весьма разнообразны — от воздушно-капельного до полового. Ученые пытаются бороться с такими бактериями с помощью антибиотиков, но проблема в том, что практически ежегодно составы антибиотиков приходится обновлять.

За годы «путешествий» от человека к человеку бактерии выработали иммунитет ко многим препаратам, поэтому каждый раз ученым приходится искать комбинации, чтобы сделать антибиотики эффективными.

Главная опасность супербактерий не только в их устойчивости, но и сильном влиянии на организм человека. Если такая бактерия попадает в организм старика, маленького ребенка или человека с хроническими заболеваниями, иммунная система просто не справится, и велик риск летального исхода.

Поэтому ученые и медики в очередной раз напоминают о том, что нельзя самостоятельно назначать себе антибиотики и другие серьезные лекарства.

