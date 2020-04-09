Правительство примет решение по ипотечным каникулам в ближайшее время

В ближайшее время правительство примет решение по расширению возможностей ипотечных каникул. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе онлайн-совещания с руководством думской фракции «Единой России».

«Ранее партия „Единая Россия“ в лице секретаря генсовета Андрея Турчака озвучила свои предложения по этой теме и направила их в правительство. Мы их поддерживаем и уже взяли в работу. Я думаю, что буквально днями мы примем соответствующие решения. Наша общая задача — сделать так, чтобы как можно больше людей смогли воспользоваться этими льготами», — подчеркнул Мишустин.

Напомним, что накануне Турчак предложил правительству увеличить до 1,5 миллионов рублей максимальный размер ипотечного кредита, при котором граждане смогут обратиться к кредитору с просьбой о предоставлении кредитных каникул.

О необходимости расширения такой меры поддержки, как каникулы по потребительским и ипотечным кредитам, говорил также и президент Владимир Путин.

«В марте дал поручение предусмотреть для граждан каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Прошу правительство вернуться к данному вопросу и рассмотреть возможность расширения этой меры поддержки, чтобы она стала доступной для большего числа людей», — сказал глава государства.



Кроме того, «Единая Россия» предлагает правительству ограничить цены на продукты питания. В партии считают, что рост цен в период эпидемии коронавируса — явление неприемлемое. В этой связи единороссы призвали кабинет министров ограничивать 10% наценку для каждого этапа перепродажи продуктов.

