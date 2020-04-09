Древние Фаберже: как в бронзовом веке украшали страусиные яйца

Международная группа археологов из Университета Бристоля приблизилась к раскрытию 5000-летней тайны, окружающей древнюю торговлю и производство украшений из страусиных яиц.

Задолго до Фаберже богато украшенные страусиные яйца высоко ценились элитой средиземноморских цивилизаций в бронзовом и железном веках, но на сегодняшний день мало что известно о сложной цепи поставок этих предметов.

В рамках нового исследования специалисты изучили страусиные яйца из коллекции Британского музея и смогли раскрыть секреты их происхождения, а также то, как и где они были сделаны. Используя современную сканирующую электронную микроскопию, эксперты смогли проанализировать химический состав яиц, чтобы точно определить их происхождение и изучить мельчайшие метки, которые показывают, как они были сделаны.

Исследователи впервые описывают удивительно сложную систему, стоящую за производством страусиных яиц, в том числе сведения о том, где были получены яйца, были ли страусы пленными или дикими.

Вся система производства декоративных страусиных яиц была гораздо сложнее, чем мы себе представляли. Используя различные изотопные показатели, мы смогли различить яйца, отложенные в разных климатических зонах. Самым удивительным для нас было то, что яйца из обеих зон были найдены на участках в разных местах, что наводит на мысль о более обширных торговых путях, — говорят исследователи.

Авторы исследования полагают, что яйца были взяты из гнезд диких птиц, несмотря на свидетельства того, что страусы содержались в неволе в течение этого периода. Это была не обычная охота на яйца: страусы могут быть чрезвычайно опасны, поэтому был огромный риск наткнуться на самку.

В ходе исследования также выяснилось, что древние мастера долго высушивали яйца перед тем, как делать резьбу. Хранение их требует больших затрат, и это в сочетании с соответствующим риском добавляло ценности яйцу.

Сейчас авторы работы пытаются выяснить, при каких обстоятельствах эти яйца могли служить подарком или же они были сделаны исключительно для продажи.