Создан пластырь, сдерживающий сердечный приступ

Исследователи из Университета штата Северная Каролина разработали «умный» искусственный сердечный пластырь, который может блокировать новые случаи сердечного приступа. Пластырь умеет активировать нужные клетки, помогающие залечивать травмы от старых приступов, поясняют эксперты.

Свою разработку ученые протестировали на лабораторных крысах и свиньях. Сердечные пластыри изучаются как перспективный вариант доставки клеточной терапии непосредственно к месту инфаркта миокарда.

Современные сердечные пластыри являются хрупкими, дорогостоящими, трудоемкими в изготовлении и, поскольку они используют живой клеточный материал, повышают риск образования опухолей и аритмии. Мы разработали искусственный сердечный пластырь, который потенциально может решить проблемы, связанные с использованием живых клеток, но все еще обеспечивает эффективную клеточную терапию в месте травмы, — рассказали авторы работы.

«Умный» пластырь состоит из децеллюляризованной сердечной ткани свиньи. В нем содержатся все терапевтические препараты, секретируемые клетками, без живых клеток, которые могли бы вызвать иммунный ответ пациента.

В ходе эксперимента ученые искусственно вызвали у крыс сердечный приступ. Часть животных была с пластырем, другие — без него. Эксперимент показал, что крысы, носившие пластырь, смогли сохранить почти 50% сердечных функций после приступа. Также у них вероятность появления опасных травм после приступа была ниже на 30%, чем у крыс без пластыря.

Исследователи также провели семидневное исследование сердечного приступа у свиней и увидели снижение на 30% рубцевания в некоторых областях сердца по сравнению с животными без пластыря. «Умный» пластырь также положительно влиял на сохранение сердечных функций у свиней.