Помогут ли карантины в школах в борьбе с COVID-19

Международная команда ученых провела исследование, которое показало, что закрытие школ на карантин, по-видимому, не оказывает существенного влияния на распространение инфекций во время вспышки коронавируса.

Научный обзор, опубликованный сегодня в журнале Lancet Child & Adolescent Health, является первым исследованием, в котором рассматриваются фактические данные и новые сведения о пользе закрытия школ и других учреждений при вспышках таких заболеваний, как COVID-19.

Международная исследовательская группа рассмотрела 16 исследований, которые включали девять рецензируемых докладов о вспышке SARS в 2003 году, а также доклад о пандемии COVID-19.

Исследователи выяснили, что закрытие школ в качестве изолированной меры, по прогнозам, приведет к снижению общей смертности на 2—4% во время вспышки COVID-19 в Великобритании.

В исследовании подчеркивается, что данные о вспышках гриппа, свидетельствующие о преимуществах закрытия школ, необязательно могут быть применены к коронавирусу, так как у этого заболевания немного другие характеристики и инкубационный период.

Закрытие школ оказывает лишь незначительное воздействие на COVID-19, при котором дети не являются основными факторами инфицирования.

Мы знаем из предыдущих исследований, что закрытие школ, вероятно, будет иметь наибольший эффект, если вирус имеет низкую трансмиссивность и когда темпы заражения выше у детей. Это полная противоположность COVID-19. Данные о пользе закрытия школ во время вспышки COVID-19 ограничены, но то, что мы знаем, показывает, что их воздействие, вероятно, будет незначительным по сравнению с другими мерами инфекционного контроля, такими как изоляция случаев заболевания, — пишут ученые.

Кроме того, эксперты обращают внимание на стоимость закрытия школ. Из-за карантина образование детей, а также их психическое здоровье может пострадать. Также не стоит забывать о семейном бюджете, который тоже может сократиться из-за того, что одному из родителей обязательно нужно оставаться дома, пока его ребенок находится на дистанционном обучении.

Страны, которые закрыли школы, университеты и детские сады, уже должны были продумать стратегию обучения после окончания карантина. Не исключено, что после того, как образовательные учреждения снова заработают, будет новая волна заболеваемости.

Поэтому специалисты обращают внимание на то, что школам и детским садам стоит позаботиться об увеличении интервалов между учащимися в классах, сокращении продолжительности учебной недели. После длительного перерыва потребуется постепенное увеличение времени занятий, особенно это касается учеников младших классов.