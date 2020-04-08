Суперлуна встала над миром в ночь на 8 апреля

В ночь на 8 апреля в небе над планетой поднялась гигантская Луна. «Ридус» решил поделиться с читателями самыми красивыми снимками пользователей социальных сетей.

Это — главное суперлуние 2020 года. Диск будет казаться больше и ближе, чем мы привыкли. Почему это происходит?

Просто в эту ночь полнолуние примерно совпало с прохождением спутником ближайшей к Земле точки своей орбиты. Она называется перигеем. В ночь на 8 апреля Луна будет от нас примерно в 357 тысячах километров. Обычно это расстояние составляет 384 тысячи километров.

Талисей Сити, Филиппины

Филиппины