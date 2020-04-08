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Суперлуна встала над миром в ночь на 8 апреля

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© Twitter

© Twitter

В ночь на 8 апреля в небе над планетой поднялась гигантская Луна. «Ридус» решил поделиться с читателями самыми красивыми снимками пользователей социальных сетей.

Это — главное суперлуние 2020 года. Диск будет казаться больше и ближе, чем мы привыкли. Почему это происходит?

Просто в эту ночь полнолуние примерно совпало с прохождением спутником ближайшей к Земле точки своей орбиты. Она называется перигеем. В ночь на 8 апреля Луна будет от нас примерно в 357 тысячах километров. Обычно это расстояние составляет 384 тысячи километров.

Кроганн Хилл, Ирландия

Кроганн Хилл, Ирландия

James Crombie

Остров Ангсли, Уэльс

Остров Ангсли, Уэльс

Brian Horsey

Глазго, Шотландия

Глазго, Шотландия

Alasdair MacLeod

Самара, Россия

Самара, Россия

Alexander Nazarov

Скопье, Македония

Скопье, Македония

Gobi Thala

Roddy Scott

Roddy Scott

Глазго, Шотландия

Талисей Сити, Филиппины

Талисей Сити, Филиппины

Филиппины

Филиппины

Эр-Рияд, Саудовская Аравия

Эр-Рияд, Саудовская Аравия

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