Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми.

В документе, опубликованном на сайте Кремля, указано, что в апреле — июне полагается по пять тысяч рублей в месяц на каждого ребенка в возрасте до трех лет семьям, имеющим право на выплаты по закону о материнском капитале.

«При условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 года», — уточняется в указе.

В документе также обращается внимание на то, что за получением выплат можно будет обратиться до 1 октября.

Кроме того, подчеркивается, что данные средства не будут учитывать в доходе семей при расчете других мер социальной поддержки.

Деньги выделит правительство РФ, а осуществление выплат возложено на Пенсионный фонд РФ.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил список поручений правительству РФ и региональным органам власти в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

