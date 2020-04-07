Россияне рассказали, как спасаются от коронавируса

Социологи из Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) спросили граждан РФ о том, какие методы защиты от коронавируса они считают наиболее эффективными. Исследование проводилось 26 и 30 марта, а также 2 апреля. В опросе принимали участие 1600 человек в возрасте от 18 лет.

Три четверти граждан России (74%) уверены, что от коронавирусной инфекции защититься можно. Обратного мнения придерживаются лишь 16% наших соотечественников.

В связи с разгаром в стране эпидемии 76% россиян решили ограничить контакты с другими людьми и сидеть дома. Еще 58% регулярно моют тщательно руки с мылом и используют антисептики. Масками и респираторами пользуются пока только 30% россиян, однако этот показатель постепенно растет. Например с конца марта он увеличился на 9 процентных пунктов.

Что касается близких и знакомых, россияне рассказали, что большая часть из них прислушалась к рекомендациями медиков и начала соблюдать изоляцию (81%). Еще в начале прошлой недели данный показатель равнялся 61%.

Согласно последним данным, в России общее количество заразившихся коронавирусом выросло до 7 тысяч 497 человек, из них выздоровели 494 человека, а 58 скончались от осложнений, вызванных инфекцией.