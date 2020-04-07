Опубликованы вопросы и ответы по трудовым правам в условиях пандемии

Правовой департамент Конфедерации труда России (КТР) и Центр социально-трудовых прав (ЦСТП) опубликовали подборку из 16 наиболее актуальных вопросов, касающихся трудовых прав граждан в условиях пандемии коронавируса, а также ответов на них.

Как сообщается на сайте КТР, данные обращения были получены в рамках работы горячей линии, организованной президентским Советом по правам человека (СПЧ).

Например, один из вопросов касается заранее запланированного отпуска, выпавшего на «карантинную неделю». Его автору объяснили, что отпуск продлеваться не будет, и посоветовали договориться с работодателем о переносе отпуска на другой месяц.

Граждане также интересуются, имеет ли право работодатель обязать работать пенсионеров, несмотря на указ президента. Ответ такой: поскольку для граждан в возрасте от 65 лет и старше предусмотрен особый порядок самоизоляции, они могут обратиться по соответствующим телефонам горячей линии за получением больничного листа.

Другие вопросы касаются начисления зарплат, субсидий, юридической помощи, правил работы детсадов, сокращения окладов в связи с вынужденным простоем, принуждения к выходу в отпуск за свой счет, отсрочки по уплате налогов и выплат по безработице, а также трудовых споров, связанных с увольнением.

Ранее «Ридус» писал о том, что в рамках всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ ОНФ открыл Центр поддержки граждан по трудовым вопросам в период пандемии коронавируса.