На случай нехватки аппаратов ИВЛ ученые создали «железное легкое»

Международная группа ученых совместно с компанией Marshall Aerospace & Defense Group рассказала о новом устройстве — «железном легком», которое можно будет использовать вместо аппаратов ИВЛ. Это устройство особенно актуально в период пандемии коронавируса, когда аппаратов для искусственной вентиляции легких не хватает.

На самом деле это устройство было придумано еще в XVII веке и активно использовалось во время эпидемии полиомиелита в XX веке. Мы его доработали и приспособили для помощи людям с COVID-19, — пишут изобретатели.

Ученые рассказали, что легкое представляет собой воздухонепроницаемую цилиндрическую капсулу, в которую помещается большая часть тела человека. Голова находится снаружи аппарата.

Для работы этого устройства не нужны трубки и подача кислорода, как это обычно бывает в аппаратах ИВЛ. Здесь всю работу выполняет давление, которое то повышается, то понижается, заставляя легкие пациента наполняться воздухом.

Так как данное устройство создано уже давно, оно активно использовалось для поддержания жизни у людей с тяжелой формой полиомиелита. Известно, что при этом заболевании из-за повреждений спинного мозга пациенты могут быть парализованными, поэтому устройство поддерживало легкие — вплоть до того момента, пока паралич не пройдет или пациент не умрет.

Это говорит о том, что устройство может обеспечивать жизнедеятельность пациента долгое время. Теперь специалисты доработали «железное легкое» с учетом особенностей протекания коронавирусной инфекции.

Новый прибор получил название Exovent — его прототип уже прошел предварительные испытания и в ближайшее время будет протестирован в двух британских отделениях интенсивной терапии, где лежат пациенты, заболевшие COVID-19.

Устройство устанавливается только на грудную клетку пациента, поэтому человек может в полной мере получать питание, воду, а также разговаривать во время терапии. Предварительные испытания показали, что «железное легкое» по сравнению с аппаратом ИВЛ улучшает работу сердечно-сосудистой системы на 25%.