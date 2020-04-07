Найден новый способ лечения ожирения

Международная команда исследователей выяснила, что бурый жир, содержащийся в нашем организме, помогает сжигать энергию необычным способом.

Напомним, что бурый жир обеспечивает термогенез за счет сжигания жира. У людей с ожирением, как правило, содержится значительно меньшее количество бурого жира по сравнению с белым. Бурый жир помогает человеку сжигать жиры, а белый — накапливать.

У любого человека есть достаточное количество обоих жиров, которые дополняют друг друг в зависимости от потребностей организма. Несмотря на негативные характеристики бурого жира, при нормальных показателях он способен контролировать уровень сахара в крови и инсулина.

Когда мы подвергаемся достаточному воздействию холода или физических упражнений, небольшие скопления коричневых жировых клеток в нашем организме начинают сжигать энергию. Почти десять лет назад ученые обнаружили, что эта полезная форма жира может быть активной у взрослых, поэтому специалисты стремились увеличить тепло от этих клеток для лечения ожирения, диабета и других метаболических состояний.

В новом исследовании ученые обнаружили новый способ, с помощью которого бурый жир могут переводить энергию в тепло. Исследования на мышах показали, что активация этого пути в бурых или белых жировых клетках повышает тепловыделяющую способность данных клеток, не подталкивая клетки к накоплению жира.

Ранее исследователи выяснили, что определенные биологические сигналы, которые стимулируют производство коричневых жировых клеток, также могут создавать бесполезные белые жировые клетки, что создает одну из проблем исследования в повышении активности коричневого жира.

В ходе исследования ученые проанализировали белок под названием UCP1, который расположен на митохондриях, энергетических «механизмах» клетки. UCP1, как известно, является важнейшим компонентом в активации коричневых жировых клеток.

Ученые проверили более 5000 белков млекопитающих, чтобы выявить факторы, повышающие продукцию UCP1 в клетках-предшественниках коричневого жира. В итоге были обнаружены два белка, называемые FGF6 и FGF9, которые могут помочь регулировать различные биологические процессы, включая развитие и рост клеток.

Затем исследователи попытались повысить уровень этих двух белков и тем самым увеличить производство UCP1 в незрелых мышиных коричневых жировых клетках. Ученые ожидали, что эти клетки начнут накапливать жиры и другие липиды и разовьются в зрелые коричневые жировые клетки, но удивительно, что этого не произошло.

Эксперимент, проведенный на лабораторных мышах, показал, что активация этих белков в бурых или белых жировых клетках повышает тепловыделяющую способность этих клеток, не подталкивая клетки к накоплению жира.

