Как развивается мозг у детей-билингвов

Команда американских нейробиологов провела исследование, в ходе которого выяснила, какое влияние оказывает на мозг ребенка изучение и активное применение сразу двух языков. Такое часто происходит в семьях, где мама и папа из разных стран, поэтому могут говорить с ребенком сразу на двух языках.

Детский билингвизм (детское двуязычие) — это явление, при котором ребенок владеет двумя языками, причем использование языков не мешает друг другу.

Недавние исследования в области нейробиологии показывают, что знание и владение более чем одним языком может повлиять на структуру мозга говорящего. Некоторые исследования, например, обнаружили различия в корковых областях и подкорковых структурах серого вещества у двуязычных или многоязычных взрослых людей по сравнению с таковыми у одноязычных.

Эти результаты согласуются с другими наблюдениями, подчеркивающими изменения в структуре мозга тех, кто овладел новыми навыками, такими как жонглирование, игра на фортепиано или обращение с конкретными инструментами.

Поскольку эти изменения обычно наблюдаются в областях мозга, связанных с приобретенными навыками, ожидается, что двуязычие и многоязычие будут влиять на области мозга, связанные с обработкой, изучением и контролем языка.

Специалисты из Университета Рединга и Джорджтаунского университета недавно провели новое исследование, изучающее влияние на развитие мозга знания более одного языка с раннего детства до юного возраста.

Области мозга, затронутые билингвизмом, участвуют в том, как мы приобретаем и обрабатываем язык, а также в том, как мы контролируем, какой язык мы используем каждый раз, если мы знаем более одного. Считается, что эти структурные изменения делают мозг более эффективным в решении этих сложных задач, которые становятся более интенсивными, если вы двуязычны, — пишут ученые.

В ходе исследования использовали большой общедоступный набор данных МРТ структурных изображений головного мозга от участников в возрасте от трех до 21 года, в том числе тех, кто говорит на нескольких языках.

Этот набор данных обеспечивал измерение структуры мозга (например, объема) для всего мозга, разделенного на более мелкие области.

Исследователи проанализировали МРТ-изображения головного мозга в поисках изменений, которые происходят во время развития, а затем проверили, отличаются ли эти изменения между билингвами и одноязычными.

Они, в частности, исследовали толщину, объем и площадь поверхности серого вещества в 41 кортикальной и подкорковой областях головного мозга, а также характеристики белого вещества в 20 участках головного мозга.

Проанализировав данные, ученые пришли к интересному выводу. Во-первых, обнаружилось, что траектории развития некоторых областей мозга действительно были затронуты двуязычием.

Двуязычие и потенциально даже многоязычие делают области мозга, которые приобретают, обрабатывают и контролируют язык, более „устойчивыми“ к последствиям развития. Наши результаты подтверждают предыдущие предположения о том, что структура двуязычного мозга отличается от структуры одноязычного, — пишут исследователи.

Авторы работы пришли к выводу, что изучение и активное использование сразу нескольких иностранных языков активно развивает наш мозг. Люди, говорящие сразу на двух и более языках, без труда запоминают новую информацию, а также быстрее разбираются в новых занятиях.