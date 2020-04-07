«Копилка поздравлений»: как в России поддерживают пожилых в разгар эпидемии

В России стартовала акция «Копилка поздравлений» для учеников 8−10 классов. В рамках этой акции школьники поздравляют с днем рождения пенсионеров, которые сейчас вынуждены находиться в режиме самоизоляции из-за распространения в стране коронавирусной инфекции.

Так, Ирина Дремкова из рабочего поселка Чик (Новосибирская область) нарисовала для пенсионера Николая Алексеевича Заричного открытку и записала видеопоздравление, которое она выложила в социальную сеть «ВКонтакте».

«Николай Алексеевич проживает в Новосибирске. Завтра к нему приедет Ирина и вручит поздравительную открытку. Для пенсионеров очень важно внимание, особенно сейчас, когда они вынуждены все время сидеть дома, чтобы сохранить здоровье», — прокомментировала начальник отдела молодежной политики министерства образования Новосибирской области Ирина Данчева.

Напомним, что акция «Копилка поздравлений» запущена в рамках всероссийского конкурса для учеников 8−10 классов «Большая перемена». Более 700 участников уже подготовили поздравления для пенсионеров.