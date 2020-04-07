Совбез ООН обсудит пандемию 9 апреля

Пандемия коронавирусной инфекции станет предметом закрытого обсуждения Совета Безопасности ООН. Консультации пройдут 9 апреля в режиме видеоконференции, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в Совбезе.

«Принято решение провести консультации в четверг», — цитирует агентство слова собеседника.

Отмечается, что обсуждение COVID-19 Совет Безопасности долго откладывал, поскольку такого вопроса в его повестке нет. Однако пандемия уже оказывает влияние на многие темы, которые контролируются Совбезом. К ним можно отнести международные санкции в отношении ряда стран, боевые действия, миротворческие миссии и гуманитарную помощь.

Провести заседание попросили девять непостоянных членов Совета Безопасности: Бельгия, Доминиканская Республика, Вьетнам, Германия, Индонезия, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис и Эстония. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш уже подтвердил свое выступление с докладом на предстоящей видеоконференции.

В конце марта Антониу Гутерриш уже обращался к странам G20 с призывом отменить санкции из-за глобального экономического кризиса и пандемии COVID-19. Президент Владимир Путин призвал «вычистить эти вопросы от всяческой политической шелухи».