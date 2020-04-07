В Британии начали громить вышки 5G из-за коронавируса

Не менее 20 мачт мобильной связи были подожжены или испорчены в Великобритании местными активистами, которые связывают распространение коронавирусной инфекции с сетями 5G. Нападения на объекты начались еще 2 апреля. Людей провоцируют публикации в социальных сетях, пишет The Guardian.

Как отмечается в публикации, в Великобритании медленно вводят технологию 5G, поэтому многие поврежденные мачты на самом деле содержали оборудование 3G и 4G. Операторы сотовых сетей крайне обеспокоены безопасностью своих сотрудников, поскольку погромщики нападают на инженеров телекоммуникаций, ремонтирующих критически важную инфраструктуру. Нападавшие иногда снимали свои действия, чтобы поделиться ими в социальных сетях. За последнюю неделю произошло около 30 таких инцидентов.

Инженеров и их автомобили пришлось снабдить специальными опознавательными знаками и надписями: «Ключевой работник, поддерживая работоспособность вашей сети». Они указывают на важность этих работников во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

В ближайшие дни состоится встреча представителей властей и социальных сетей. Они обсудят меры по борьбе с пропагандой вандализма и распространением «необоснованных заявлений о 5G» в пабликах и мессенджерах.

Несмотря на неоднократные заверения международных наблюдателей в безопасности сетей 5G, теории о предполагаемых рисках уже давно выходят за рамки интернета. Нынешний стремительный всплеск протестов вызван публикациями, связывающими новый телефонный стандарт с пандемией коронавируса. Акцию поддерживают некоторые знаменитости и влиятельные лица, и она застала врасплох отрасль и правительство, отмечает издание.

Facebook на прошлой неделе пришлось удалить несколько страниц, поощряющих вандализм в отношении мобильных сетей. Количество нападений быстро возросло после поджога мачты в Бирмингеме вечером 2 апреля.

Отраслевая группа MobileUK, объединяющая четыре основные мобильные сети Великобритании, опубликовала открытое письмо своим клиентам с просьбой помочь остановить вандализм.



«Уже были случаи, когда вандалы поджигали мобильные мачты, нарушали работу критически важной инфраструктуры и распространяли ложную информацию, указывающую на связь между 5G и пандемией COVID-19. Нет никаких научных доказательств какой-либо связи между 5G и коронавирусом. Пожалуйста, помогите нам остановить это. Если вы стали свидетелем жестокого обращения с нашими ключевыми работниками, сообщите об этом. Если вы прочитаете дезинформацию, пожалуйста, отзовитесь. Ваша помощь будет иметь реальное значение», — цитирует издание текст письма британских мобильных операторов.

Тем временем в Дании правительство уже рассматривает возможность открытия школ и детских садов. Это будет сделано, если статистика заболеваний COVID-19 стабилизируется.