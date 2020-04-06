Дания 15 апреля может открыть детские сады и начальные школы

Детские сады и начальные школы Дании могут возобновить работу 15 апреля. Власти откроют их, если статистика заболеваемости COVID-19 в ближайшие дни останется стабильной, заявила премьер-министр страны Метте Фредриксен.

При этом до 10 мая в Дании продолжат действовать другие ограничения. Запрет массовых мероприятий сохранится до августа, пишет «Интерфакс».

Сейчас в стране не работают церкви, театры, библиотеки, торговые центры, детские сады, школы, рестораны, кафе, бары, ночные клубы, парикмахерские и многие другие общественные заведения. Границы Дании закрыты для иностранцев на фоне пандемии COVID-19.

По последним данным, жертвами коронавирусной инфекции в Дании стали 200 человек. Всего заразились около 4,6 тысячи местных жителей.

Во многих европейских странах уже заговорили о смягчении введенных ранее карантинных мер. Это говорит о возможном отступлении пандемии.