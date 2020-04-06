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Названо число обанкротившихся в 2020 году россиян

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© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus.ru

© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus.ru

За первый квартал нынешнего года обанкротились 22,4 тысячи россиян, что на 68% превышает прошлогодний показатель за тот же период.

С октября 2015 года, когда в России был введен институт личного банкротства, число граждан РФ, не способных платить по долгам, увеличилось в восемь раз.

Как следует из данных единого федерального реестра «Федресурс», которые приводит газета «Известия», в этом году по числу банкротов лидирует Москва — 1,4 тысячи (+40,5%). Второе и третье занимают Московская область и Краснодарский край с показателями 1,3 тысячи (+64,2%) и 1,2 тысячи (+117,8%) соответственно.

Отмечается, что 93% процедур банкротства инициировали сами должники.

По прогнозам, текущий экономический кризис может вызвать в 2021 году всплеск банкротств как среди населения, так и среди бизнеса.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников представил план антикризисных действийфедерального правительства. В частности, планируется ввести отсрочку уплаты налогов и сборов для малых и средних предприятий в отраслях экономики, которые сильнее всего пострадали от пандемии коронавируса. Отсрочка будет действовать на полгода и в сумме сбережет бизнесу 140 млрд рублей. Часть из этих денег уйдет на выплату зарплат работникам пострадавших секторов — всего их более трех миллионов человек.

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