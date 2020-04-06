Во всем мире число жертв COVID-19 превысило 70 тысяч

Число летальных исходов, вызванных коронавирусом, превысило во всем мире 70 тысяч.

По данным Worldometer, умерли 73645 человек, выздоровели 277285.

Количество заразившихся COVID-19 уже составляет 1324392.

За последние сутки больше всего смертей зафиксировано во Франции – 833. На втором месте США (756), на третьем – Италия (636), а на четвертом – Испания (528).

Италия продолжает лидировать по общему числу летальных исходов (16523). Второй по этому показателю остается Испания (13169), а на третье место вышли США (10372).

Общее число жертв COVID-19 в России достигло 47 человек. За сутки было выявлено 954 новых случая заражения в 49 регионах — это значительно больше, чем в предыдущие дни. Всего зарегистрировано 6343 заразившихся, выздоровели — более 400 человек. В Москве насчитывается 4484 заболевших.



Число умерших пациентов с коронавирусом в столице достигло 31.

