Президент Азербайджана помиловал 176 человек на фоне пандемии коронавируса

Президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал 176 человек, включая двух бывших генералов министерства национальной безопасности, отбывавших длительные тюремные сроки.

Как сообщает корреспондент газеты «Взгляд» в Тбилиси, это решение глава государства принял в связи с распространением коронавируса в стране, где уже инфицирован 641 человек, а семеро скончались.

Издание отмечает, что все помилованные, в том числе экс-генералы Акиф Човдаров и Субахир Гурбанов, старше 65 лет. Бывшие высокопоставленные сотрудники МНБ были арестованы пять лет назад за различные преступления. Первого из них приговорили к 12 годам лишения свободы, второго — к 14 годам.

Ранее сообщалось, что из нью-йоркских тюрем были выпущены 900 заключенных в связи с распространением коронавируса.

