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Президент Азербайджана помиловал 176 человек на фоне пандемии коронавируса

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© Михаил Метцель/ТАСС

© Михаил Метцель/ТАСС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал 176 человек, включая двух бывших генералов министерства национальной безопасности, отбывавших длительные тюремные сроки.

Как сообщает корреспондент газеты «Взгляд» в Тбилиси, это решение глава государства принял в связи с распространением коронавируса в стране, где уже инфицирован 641 человек, а семеро скончались.

Издание отмечает, что все помилованные, в том числе экс-генералы Акиф Човдаров и Субахир Гурбанов, старше 65 лет. Бывшие высокопоставленные сотрудники МНБ были арестованы пять лет назад за различные преступления. Первого из них приговорили к 12 годам лишения свободы, второго — к 14 годам.

Ранее сообщалось, что из нью-йоркских тюрем были выпущены 900 заключенных в связи с распространением коронавируса.

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