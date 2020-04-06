Ядерные испытания времен холодной войны помогли узнать возраст акул

Международная команда ученых опубликовала статью, в которой рассказывается о необычном способе, который помог выяснить возраст самых крупных обитателей океана — китовых акул.

Ученые проанализировали отчеты испытаний атомных бомб, которые проводились во время холодной войны, и выяснили, что у умерших акул, которые жили во время испытаний, сохранились следы этих экспериментов.

Ученые давно пытаются решить проблему установления возраста у крупных морских обитателей. Дело в том, что главной проблемой датирования китовых акул является отсутствие особых костных структур отолитов, которые используются для оценки возраста других рыб, — пишут авторы исследования.

Во время прошлых исследований ученые сделали предположение, что возраст акул можно определить по кольцам позвонков животного, так как по мере взросления их становится все больше.

Этот метод действительно оказался результативным, однако научное сообщество так и не сошлось во мнении, за сколько лет можно считать одно кольцо. Часть ученых предполагали, что одно кольцо равно году жизни, а другие — шести месяцам.

Чтобы в этом разобраться, специалисты провели новое исследование, решив проанализировать содержание радиоактивных нуклидов в тканях обитателей, которые могли остаться после проводимых испытаний ядерного оружия в 1950-х и 1960-х годах.

Давно известно, что после мощных взрывов в атмосфере резко увеличивается количество изотопа углерод-14. Осадки от таких испытаний попадают в океаны, где их невольно «съедают» морские обитатели.

Ученые пояснили, что скорость распада радиоактивного элемента постоянна, поэтому количество, содержащееся в кости, сформированной в один момент времени, будет немного больше, чем количество, содержащееся в кости, сформированной совсем недавно.

Чтобы это проверить, специалисты изучили позвонковые кольца двух умерших китовых акул. Ученых интересовало содержание в позвонках углерода-14. Оказалось, что одно кольцо роста точно откладывается ежегодно. Это значит, что количество колец указывает на точный возраст акулы.