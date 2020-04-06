Еще один священник заразился коронавирусом в Москве

COVID-19 обнаружен у клирика храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино диакона Дмитрия Сазонова.

Подозревают наличие коронавирусной инфекции у двух священников из храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском.

Об этом сообщает в своем Теlegram-канале Рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса.

Как отмечает РИА Новости, всех контактировавших с этими священниками попросили «быть внимательными к своему здоровью и самоизолироваться».

Накануне стало известно, что коронавирусом заразились три священника.

Ранее сообщалось, что 29 марта патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих не посещать храмы из-за распространения коронавирусной инфекции и молиться дома.

В борьбу с распространением коронавирусной инфекции активно включились благотворительные организации и волонтерские движения РПЦ.

