Еще один священник заразился коронавирусом в Москве
- 06 апреля 2020, 15:54
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
COVID-19 обнаружен у клирика храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино диакона Дмитрия Сазонова.
Подозревают наличие коронавирусной инфекции у двух священников из храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском.
Об этом сообщает в своем Теlegram-канале Рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса.
Как отмечает РИА Новости, всех контактировавших с этими священниками попросили «быть внимательными к своему здоровью и самоизолироваться».
Накануне стало известно, что коронавирусом заразились три священника.
Ранее сообщалось, что 29 марта патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих не посещать храмы из-за распространения коронавирусной инфекции и молиться дома.
В борьбу с распространением коронавирусной инфекции активно включились благотворительные организации и волонтерские движения РПЦ.
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