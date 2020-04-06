найти ×
   
  • USD
    77.73
  • EUR
    85.74
СохранитьСохранено0
×

-304618

Еще один священник заразился коронавирусом в Москве

Small f1a6d446e0
Храм иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино. © google maps

Храм иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино. © google maps

COVID-19 обнаружен у клирика храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино диакона Дмитрия Сазонова.

Подозревают наличие коронавирусной инфекции у двух священников из храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском.

Об этом сообщает в своем Теlegram-канале Рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса.

Как отмечает РИА Новости, всех контактировавших с этими священниками попросили «быть внимательными к своему здоровью и самоизолироваться».

Накануне стало известно, что коронавирусом заразились три священника.

Ранее сообщалось, что 29 марта патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих не посещать храмы из-за распространения коронавирусной инфекции и молиться дома.

В борьбу с распространением коронавирусной инфекции активно включились благотворительные организации и волонтерские движения РПЦ.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Пушистое трио щенков устроило катание на шинах и покорило интернет
33240895читать позжечитаю позже
Животные
Коты и туалетная бумага: чем заняться на карантине
4010329читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Поможет ли витамин С в борьбе с COVID-19

В соцсетях рекомендуют принимать его большими дозами во время пандемии.

-3056011читать позжечитаю позже

Здоровье
Роспотребнадзор: как покупать продукты во время пандемии02 апреля

Правила поведения в магазине и при дистанционной покупке.

4021603читать позжечитаю позже