Коронавирус может передаваться не только через кашель

Американские специалисты из отдела инфекционных заболеваний в Национальном институте здравоохранения сообщили, что коронавирус может распространиться не только через кашель больного, но и через нормальное дыхание.

Именно поэтому мы все-таки настаиваем на том, чтобы люди носили маски в общественных местах. Дело в том, что в первые дни болезни, когда явных симптомов заболевания еще нет, люди все равно могут заражать окружающих, — пишут исследователи.

В настоящее время ВОЗ рекомендует, что только больные люди должны закрывать свои лица, а также те, кто ухаживает за зараженными дома. Новое исследование, хотя еще не является окончательным, но уже говорит о том, что рекомендации по ношению маски могут быть пересмотрены.

Ученые напоминают, что обычная медицинская маска не сможет защитить вас на 100%, и обеспечить такую же защиту, как респираторы, однако, маски снижают риск инфицирования.



До сих пор американские медицинские учреждения заявляли, что основным путем передачи инфекции являются капли диаметром около одного миллиметра, выделяемые больными людьми, когда они чихают или кашляют. Недавнее исследование показало, что вирус SARS-CoV-2 может оставаться в воздухе в течение трех часов.

Это вызвало дискуссию, и критики сказали, что результаты были раздуты, потому что команда, стоящая за исследованием, использовала медицинское устройство, называемое небулайзером, чтобы намеренно создать вирусный туман, и утверждала, что это не произойдет естественным образом.

Ученые также привели в пример два других исследования, которые не прошли рецензирование. Гонконгские исследователи собрали вирусные образцы от пациентов с коронавирусом и больных другими вирусными респираторными заболеваниями, а также дали некоторым из пациентов маски для лица.

Маски уменьшили обнаружение как капель, так и аэрозолей для пациентов с коронавирусом. С другой стороны, в китайском документе высказывается озабоченность по поводу того, что средства индивидуальной защиты, используемые медицинскими работниками, сами по себе могут быть источником вируса, передаваемого воздушно-капельным путем.

Специалисты изучили больницы в Ухане и обнаружила, что существуют две основные области, где вирус был распылен: ванные комнаты пациентов и комнаты, где медицинский персонал снимал свою защитную одежду.