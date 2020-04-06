Из-за коронавируса закрываются крупнейшие обсерватории

Астрономы рассказали, что из-за пандемии коронавируса многие космические миссии и наблюдения приостановили свою работу. Например, на днях стало известно, что крупнейшие телескопы в пустыне Атакама тоже закрыли из-за коронавируса.

Мы не знаем, как повлияют такие остановки в работе на наши исследования. Телескопы на протяжении многих лет непрерывно собирали информацию, а теперь их пришлось остановить, так как мы не можем находиться в обсерватории, — пишут ученые.

Исследователи отмечают, что это может стать «большим ударом для науки», так как эти устройства предоставляют ученым большую часть данных о космосе. Напомним, что, помимо телескопов в пустыне Атакама, свою работу приостановил телескоп Atacama Large Millimeter Array (ALMA), который находится в Чили.

И другие обсерватории, в том числе Европейская южная обсерватория, приняли решение постепенно прекратить все наблюдения, ведущиеся на телескопах обсерваторий Параналь, Ла-Силья и APEX. Сообщается, что в обсерваториях будет находиться ограниченное количество людей на случай экстренных ситуаций, однако все плановые наблюдения будут остановлены.

Несмотря на то, что большинство обсерваторий находятся в пустыне, ученые не могут не соблюдать правила безопасности, которые установлены в их странах.

К сожалению, пока не понятно, как закрытие телескопов и перенос космических миссий скажется на сфере астрономии в целом. Но это вынужденная мера, уточняют астрономы.

