найти ×
   
  • USD
    77.73
  • EUR
    85.74
СохранитьСохранено0
×

002973

Двое детей сбежали из дома в Москве из-за конфликта с родителями

Small 270d252170
© Pixabay

© Pixabay

Двое несовершеннолетних вечером 5 апреля покинули дом на северо-западе Москвы и не выходят на связь. Полиция уже приступила к их поискам. Причиной побега мог стать конфликт с родителями.

«В 19:20 поступило сообщение о том, что из дома, расположенного по адресу 1-й Хорошевский проезд, ушли двое несовершеннолетних — мальчик и девочка, которые не выходят на связь. По данному факту проводится проверка, принимаются меры по их розыску», — заявили в столичном главке МВД.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, дети взяли с собой чемодан с вещами. Не все в состоянии спокойно перенести вынужденную самоизоляцию.

Тем временем инициативный британец устроил для соседей по улице коллективную игру с призами. Победителям достались макароны и туалетная бумага.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экология
Половина пляжей мира может исчезнуть к 2100 году
0010804читать позжечитаю позже
Общество
Пандемия: остались ли на свете уголки без коронавируса
107997читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Поможет ли витамин С в борьбе с COVID-19

В соцсетях рекомендуют принимать его большими дозами во время пандемии.

-3056011читать позжечитаю позже

Здоровье
Роспотребнадзор: как покупать продукты во время пандемии02 апреля

Правила поведения в магазине и при дистанционной покупке.

4021603читать позжечитаю позже