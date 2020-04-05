Двое детей сбежали из дома в Москве из-за конфликта с родителями
- 05 апреля 2020, 22:39
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Двое несовершеннолетних вечером 5 апреля покинули дом на северо-западе Москвы и не выходят на связь. Полиция уже приступила к их поискам. Причиной побега мог стать конфликт с родителями.
«В 19:20 поступило сообщение о том, что из дома, расположенного по адресу 1-й Хорошевский проезд, ушли двое несовершеннолетних — мальчик и девочка, которые не выходят на связь. По данному факту проводится проверка, принимаются меры по их розыску», — заявили в столичном главке МВД.
Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, дети взяли с собой чемодан с вещами. Не все в состоянии спокойно перенести вынужденную самоизоляцию.
Тем временем инициативный британец устроил для соседей по улице коллективную игру с призами. Победителям достались макароны и туалетная бумага.
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