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Московские салоны красоты решили не работать в условиях самоизоляции

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© Артем Геодакян/ТАСС

© Артем Геодакян/ТАСС

Несмотря на распоряжение мэра столицы Сергея Собянина, которое позволяет салонам красоты проводить процедуры при наличии медицинской лицензии, представители бьюти-индустрии считают, что для них работать в условиях пандемии коронавируса было бы социально безответственно и небезопасно.

Владелец сети имиджевых студий «Персона» Игорь Стоянов пояснил, что данное распоряжение касается в основном клиник и медучреждений.

«Мы получили все разъяснения и, в основном, принято решение нашей отраслью в салоны не выходить, — заявил Стоянов в интервью радиостанции „Говорит Москва“. — Это связано с тем, что мы чувствуем ответственность за своих специалистов, ответственность за клиентов и ответственность за свой бизнес».

По его словам, основанная недавно в России ассоциация лидеров и экспертов индустрии красоты выступила против выезда мастеров на дом вне зависимости от наличия медицинской лицензии. Подобные действия признаны преступными.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в Москве с 28 марта закрыты салоны красоты, парикмахерские, ногтевые студии, массажные и SPA-салоны и другие организации бьюти-индустрии.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин обязал предприятия и учреждения принять дополнительные меры против распространения коронавирусной инфекции в городе. В частности, это касается обеспечения социальной дистанции 1,5 м между работниками и посетителями. Нарушителям грозят штрафы вплоть до миллиона рублей.

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