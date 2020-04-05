В Таиланде скончался заболевший коронавирусом россиянин

В одной из больниц курортного таиландского города Паттайя умер гражданин России.

Он скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщил ТАСС заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Пронин.

По его словам, проживавший долгое время в Таиланде с семьей 48-летний россиянин был госпитализирован в конце марта с симптомами ОРВИ. В больнице у него подтвердили коронавирус. Несколько дней он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, а 5 апреля врачи констатировали его смерть, сказал собеседник агентства.

Пронин добавил, что в той же больнице на карантине находится супруга скончавшегося россиянина. Еще 31 марта дипломат подтвердил, что коронавирус выявлен у трех граждан РФ, среди которых был один мужчина.

Согласно данным Минздрава Таиланда, коронавирус выявили у семи россиян, проживавших в Чонбури и на Пхукете. Среди зараженных -шесть женщин в возрасте от 28 до 60 лет и 48-летний мужчина.

На сегодняшний день в Таиланде число инфицированных коронавирусом превысило 2,1 тысячи, вылечились 674 человека, 23 умерли.

Во всем мире коронавирусом заразились 1245347 человек, скончались 67914, а выздоровели 256541. Италия занимает первое место по числу летальных исходов, однако по числу заражения COVID-19 ее обогнали США (323568) и Испания (130759).

В России за последние сутки выявлены 658 инфицированных, двое заболевших скончались, 22 человека выздоровели. Всего в стране зарегистрировано 5 389 случаев заражения коронавирусом, умерли 45 человек, выздоровели — 355.