Два депутата Мосгордумы заболели коронавирусом

Коронавирус обнаружен у депутатов Мосгордумы Людмилы Стебенковой и Евгения Ступина.

В беседе с изданием «Подъём» Стебенкова подтвердила поставленный ей диагноз и сообщила, что заболевание протекает у нее в легкой форме.

Она также уточнила, что находится дома в самоизоляции с самого начала заболевания. «Все, кто со мной контактировал, изолированы, поэтому находятся под наблюдением», — рассказала Стебенкова в интервью.

Также стало известно о том, что коронавирусом заразился депутат Мосгордумы Евгений Ступин. Как сообщает издание, он был уверен, что его тест на инфекцию показал отрицательный результат, поскольку ему не позвонили в течение двух суток. Дело в том, что врачи объяснили Ступину, что звонят лишь в случае положительного результата. В результате только спустя неделю депутат узнал, что болен. Сейчас он находится на самоизоляции.

Ранее сообщалось, что 31 марта коранавирус обнаружили у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, а 4 апреля — у заместителя главного врача по медицинской части московской станции скорой помощи Дмитрия Гаврилова.



За последние сутки в России выявлены 658 инфицированных, двое заболевших скончались, 22 человека выздоровели. Всего в стране зарегистрировано 5 389 случаев заражения коронавирусом, умерли 45 человек, выздоровели — 355.

