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Москвичам пообещали необычайно теплую погоду

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© Владимир Гердо/ТАСС

© Владимир Гердо/ТАСС

С 6 апреля, в столице начнется постепенное потепление, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в понедельник ожидается до +7, во вторник до +10, в среду до +12, а в пятницу до +14.

Синоптик добавил, что в четверг, 9 апреля, Москва уже окажется в центре антициклона. «Поэтому амплитуда температур будет очень большой: ночью около нулевой отметки, а днем — около 15 градусов», — цитирует Вильфанда РЕН ТВ.

Он уточнил, что на юге Московской области может потеплеть до 18 градусов. Синоптик также отметил, что 9 апреля ожидается превышение климатической нормы на 5 градусов.

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