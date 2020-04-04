Еще два пациента c коронавирусом скончались в Москве

В Москве умерли еще два пациента, у которых была подтвержден COVID-19, сообщает оперативный штаб по ситуации с распространением коронавируса в столице.

Отмечается, что скончались пациенты 58 и 70 лет.

Они имели сопутствующие заболевания, среди которых — хронический бронхит, гипертония и сахарный диабет, приводит сообщение ТАСС.

В результате число летальных исходов среди заболевших COVID-19 выросло в столице до 29 человек. Всего в России на данный момент умерли 45 человек с коронавирусом.

За последние сутки в России выявлено 582 заболевших COVID-19, а общее число зараженных составляет 4731.

Всего в мире количество заразившихся коронавирусом достигло около 1,2 млн человек. Скончались 62444 пациента, а выздоровели 241707.