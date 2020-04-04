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Индекс самоизоляции в Москве достиг 3,6 балла

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По данным сервиса «Яндекса» на 14:00 субботы, 4 апреля, индекс самоизоляции в Москве составил 3,6.

Это означает, что большинство москвичей соблюдают требования режима самоизоляции и остались дома.

Данный показатель представляет собой среднее значение уровня городской активности по шкале от 0 до 5.

Как отмечает «Интерфакс», накануне среднее значение индекса самоизоляции москвичей составило 3,3.

При этом уровень сознательности жителей некоторых городов Подмосковья оказался выше, чем у москвичей. По данным на 4 апреля, самый высокий индекс самоизоляции зафиксирован в Лобне (3,9), Зеленограде (3,8), Подольске (3,8), Электростали (3,8) и Железнодорожном (3,8). Меньше всего соблюдают режим изоляции в Котельниках (2,8), Реутове (3,0), Видном (3,1) и Пушкине (3,1).

Ранее «Ридус» писал о том, что «Яндекс» запустил индекс самоизоляции во всех городах России и стран СНГ. Карта показывает, в каком городе граждане сидят дома, а где нарушают правила карантина. На ней можно также увидеть темпы распространения коронавируса по всему миру.

Напомним, согласно введенному 29 марта мэром Москвы Сергеем Собяниным режиму самоизоляции, москвичи могут покидать свои квартиры только в определенных случаях. В частности, им разрешается ходить за продуктами в ближайшие от дома магазины или ездить за ними на автомобиле.

Позже Собянин подписал указ, устанавливающий штрафы за несоблюдение режима самоизоляции. Согласно документу, нарушителей будут штрафовать на четыре тысячи рублей, а при повторном правонарушении — на пять.

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