Эпидемиолог предупредил российских врачей об опасном свойстве коронавируса

Российским врачам еще предстоит столкнуться с неприятным обстоятельством в ходе борьбы с коронавирусом, заявил главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Виктор Зуев.

Он пояснил, что большую опасность представляют бессимптомные носители инфекции.

«Мы не знаем сколько у нас скрытых вирусоносителей, потому что скрытые формы инфекции, это наиболее распространенные формы взаимодействия вирусов с организмом», — сказал Зуев в беседе с URA.RU.

По его словам, если человек выделяет скрытый вирус, это самый коварный вариант, поскольку он неконтролируемый.

Эпидемиолог добавил, что из-за темпов распространения коронавирусной инфекции ряд моментов еще не изучен.

Зуев также подчеркнул, что меры самоизоляции могут быть ослаблены только при снижении числа зараженных. «Вы же видите каждый день все больше и больше количество заболевших, — отметил он в интервью. — Это говорит о том, что вирус продолжает передаваться».

В России за последние сутки выявлено 582 заболевших COVID-19, а общее число зараженных составляет 4731. Умерли 43 человека, выздоровели 333.

Ранее российские академики подсказали действенный способ укрепления иммунитета для борьбы с инфекцией.