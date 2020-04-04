Эпидемиолог предупредил российских врачей об опасном свойстве коронавируса
- 04 апреля 2020, 17:21
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Российским врачам еще предстоит столкнуться с неприятным обстоятельством в ходе борьбы с коронавирусом, заявил главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Виктор Зуев.
Он пояснил, что большую опасность представляют бессимптомные носители инфекции.
«Мы не знаем сколько у нас скрытых вирусоносителей, потому что скрытые формы инфекции, это наиболее распространенные формы взаимодействия вирусов с организмом», — сказал Зуев в беседе с URA.RU.
По его словам, если человек выделяет скрытый вирус, это самый коварный вариант, поскольку он неконтролируемый.
Эпидемиолог добавил, что из-за темпов распространения коронавирусной инфекции ряд моментов еще не изучен.
Зуев также подчеркнул, что меры самоизоляции могут быть ослаблены только при снижении числа зараженных. «Вы же видите каждый день все больше и больше количество заболевших, — отметил он в интервью. — Это говорит о том, что вирус продолжает передаваться».
В России за последние сутки выявлено 582 заболевших COVID-19, а общее число зараженных составляет 4731. Умерли 43 человека, выздоровели 333.
Ранее российские академики подсказали действенный способ укрепления иммунитета для борьбы с инфекцией.
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