Почему для профилактики коронавируса важно пить много воды

Весь мир борется с эпидемией коронавируса и многие задаются вопросом, какие профилактические меры предпринять, чтобы не заразиться COVID-19. Оказывается, помимо самоизоляции, а также личной гигиены есть еще один полезный метод — пить как можно больше чистой воды.

Вода так же важна для нашего организма, как и кислород, а во время вирусных заболеваний наш организм как никогда нуждается в обильном питье.

Ученые считают, что вода является основным средством для продолжения всех метаболических процессов в нашем организме, транспортировки питательных веществ в необходимые места и удаления отходов из организма.

Количество воды в зависимости от количества жировой ткани человека должно составлять от 55 до 77 процентов массы тела, говорит нефролог д-р Арзу Акгюль.

Очень важно потреблять достаточное количество воды, чтобы наши почки могли выполнять свои функции. Вода позволяет выводить токсины через мочу, пот и фекалии, контролируя температуру тела и плотность крови. Если мы не получим достаточно жидкости, токсины накапливаются в крови. В результате могут развиться камни в почках или гораздо более значительная почечная недостаточность, — считает врач.

Также доктор уверена, что обильное питье поможет организму во время эпидемии коронавируса. Одна из мер, которые могут быть эффективными в защите от COVID-19, — это поддержание сильной иммунной системы. А для этого необходимо сбалансированное и адекватное питание.

Потребление большого количества воды также важно для очищения организма от токсинов и стимулирования обмена веществ. Питье достаточного количества воды ежедневно помогает выводить токсины из организма, нейтрализуя бактерии и вирусы.

Самый простой подход к потреблению воды — пить не менее 2−2,5 литров жидкости летом и не менее 1,5 литров жидкости зимой. Помимо чувства жажды, цвет мочи также дает информацию о нашем водном балансе.

По мере того, как количество мочи уменьшается и ее цвет темнеет, необходимо пить воду. Вы должны всегда держать воду в видимом месте, потреблять воду без ожидания чувства жажды, пить 1 стакан воды после пробуждения, 1 стакан воды после каждого похода в туалет, увеличивать потребление воды во время физических упражнений, а также длительных сидячих поездок.

Конечно, вода не защитит вас от коронавируса, если вы не соблюдаете другие меры профилактики. Но если вы заболели, то тоже не забывайте о важности большого количества жидкости. Если у вас нет аппетита, то не обязательно есть, а вот питье поможет вам быстрее восстановиться.

Во время болезни воду можно заменить на сладкий чай или компот. Во время пневмонии или сильном кашле очень важно пить, так как это поможет мокроте быстрее выходить и не обезвоживаться организму.