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Какие ошибки допустила Италия в самом начале эпидемии

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

Эпидемия коронавируса в Италии продолжает набирать обороты. С каждым днем в стране умирает все больше людей, заразившихся COVID-19. Ученые пытаются понять, почему Италия оказалась так уязвима к вирусу.

По одной из версий, коронавирус в Италию могли завезти китайцы-нелегалы, которые шьют одежду в Ломбардии — области на севере страны. Китайцы вернулись сюда после китайского Нового года, часть из них уже были заражены, но не могли обратиться за помощью к медикам, так как находились там незаконно.

Так или иначе вирус распространился по стране, и Италия сделала несколько роковых ошибок, которые привели к быстрому распространению вируса по стране.

Италия, в свою очередь, слишком поздно стала вводить защитные меры, а граждане долго не соблюдали социальную дистанцию и меры предосторожности, рассказал «Коммерсанту» замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге Александр Семенов.

Правительство Италии долго не вводило карантинные меры, а также не информировало своих граждан об опасности коронавируса. По мнению специалистов, итальянцы опоздали минимум на три недели и это стало понятно, когда российские медики стали помогать стране в борьбе с инфекцией.

Если сравнивать эти меры с российскими, то мы пока что идем верным путем, так как самоизоляция позволит задержать распространение вируса, и российские больницы успеют подготовиться к наплыву пациентов.

На момент написания этого материала в России число зараженных достигло 4149 человек, выздоровели 281 пациент, умерли — 38.

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