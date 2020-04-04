У берегов Австралии 3 млн лет назад жили безухие тюлени
- 04 апреля 2020, 10:39
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Команда ученых из Школы биологических наук при Университете Монаш провела исследование, в ходе которого проанализировала окаменелый зуб тюленя, обитавшего на территории Австралии более 3 миллионов лет назад.
Зуб был обнаружен недавно австралийским ученым, который нашел окаменелость случайно во время прогулки по побережью. Находка сразу была передана в лабораторию.
С помощью современных методов датирования специалисты без особого труда установили возраст находки, а также смогли узнать, какому животному принадлежал этот зуб. По мнению палеонтологов, это зуб ранее неизвестного вида тюленей, которые жили у берегов Австралии примерно 3 млн лет назад.
Во время позднего плейстоцена на территории современной Австралии в основном обитали ушастые млекопитающие, в том числе, и тюлени. В настоящее время до конца неизвестно, какие ластоногие появились ближе к плейстоцену, — пишут ученые.
Однако, ученые считают, что до этого времени у берегов Австралии обитала группа морских млекопитающих, таких как безухий тюлень. Они жили на мелководье, охотясь на рыбу и кальмаров.
Поскольку животные не могли использовать свои конечности для передвижения по суше, они размножались и отдыхали на плоских прибрежных пляжах. Но со временем из-за климатических изменений такие пляжи стали пропадать, и безухие тюлени навсегда покинули Австралию.
Современные морские котики и морские львы, вероятно, столкнутся с аналогичными проблемами, поскольку Земля продолжает нагреваться, а таяние полярных льдов ведет к повышению уровня моря, считают ученые
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