У берегов Австралии 3 млн лет назад жили безухие тюлени

Команда ученых из Школы биологических наук при Университете Монаш провела исследование, в ходе которого проанализировала окаменелый зуб тюленя, обитавшего на территории Австралии более 3 миллионов лет назад.

Зуб был обнаружен недавно австралийским ученым, который нашел окаменелость случайно во время прогулки по побережью. Находка сразу была передана в лабораторию.

С помощью современных методов датирования специалисты без особого труда установили возраст находки, а также смогли узнать, какому животному принадлежал этот зуб. По мнению палеонтологов, это зуб ранее неизвестного вида тюленей, которые жили у берегов Австралии примерно 3 млн лет назад.

Во время позднего плейстоцена на территории современной Австралии в основном обитали ушастые млекопитающие, в том числе, и тюлени. В настоящее время до конца неизвестно, какие ластоногие появились ближе к плейстоцену, — пишут ученые.



Однако, ученые считают, что до этого времени у берегов Австралии обитала группа морских млекопитающих, таких как безухий тюлень. Они жили на мелководье, охотясь на рыбу и кальмаров.

Поскольку животные не могли использовать свои конечности для передвижения по суше, они размножались и отдыхали на плоских прибрежных пляжах. Но со временем из-за климатических изменений такие пляжи стали пропадать, и безухие тюлени навсегда покинули Австралию.

Современные морские котики и морские львы, вероятно, столкнутся с аналогичными проблемами, поскольку Земля продолжает нагреваться, а таяние полярных льдов ведет к повышению уровня моря, считают ученые

