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Еще четыре пациента с коронавирусом умерли в Москве

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© Владимир Гердо/ТАСС

© Владимир Гердо/ТАСС

В столице скончались еще четыре пациента с подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с распространением инфекции.

Одному из умерших было 34 года, он страдал хроническим бронхитом, имел проблемы с сердцем и поджелудочной железой, приводит сообщение ТАСС.

Среди других скончавшихся — пациенты от 80 до 86 лет.

В результате число летальных исходов среди заболевших COVID-19 выросло в столице до 24 человек.

Как сообщал «Ридус», в России за прошедшие сутки зафиксирован 601 новый случай заражения коронавирусом и четыре летальных исхода. Всего в 78 регионах страны зарегистрировано 4149 зараженных COVID-19, умерли 34 человека, число выздоровевших составило 281.

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