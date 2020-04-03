Президент России Владимир Путин поручил правительству и муниципальным органам власти улучшить систему поддержки волонтерских движений и некоммерческих организаций в целях стимулирования их работы в сельской местности. Данное распоряжение вошло в список поручений главы государства по итогам его встречи с представителями общественности в городе Усмань Липецкой области.

В частности, Путин распорядился начать компенсировать волонтерам проезд в общественном транспорте при осуществлении ими добровольческой деятельности.

Во время встречи в Усмани мы попросили Владимира Путина помочь нам включиться в работу по развитию культурной деятельности на селе, — рассказала в интервью „Ридусу“ участница добровольческого движения „Волонтеры Культуры“ Варвара Мишачева из Липецкой области. — Речь идет о реализации различных интересных проектов, реставрации культурных учреждений, а также исторических памятников. Такая работа предполагает частые поездки в отдаленные уголки нашего региона и страны в целом, поэтому государственная поддержка в этом вопросе просто необходима. Теперь эта поддержка оказана. Путин нас услышал!

Кроме того, президент поручил кабмину рассмотреть вопрос о мерах социальной поддержки родителей и опекунов, осуществляющих уход за детьми-инвалидами. Еще Путин указал на необходимость обеспечения индексации ежемесячных компенсационных выплат, которые получают граждане, ухаживающие за инвалидами первой группы и престарелыми людьми, нуждающимися в постоянном присмотре.

С полным перечнем поручений Владимира Путина можно ознакомиться на сайте Кремля.