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Испания депортировала в Мексику летевших на родину россиян

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© EPA\TASS

© EPA\TASS

Шестеро россиян, летевших на родину из Мексики транзитом через Мадрид, были депортированы.

Как сообщает Telegram-канал Baza, граждане РФ планировали вылететь в Россию из Испании 31 марта рейсом «Аэрофлота», однако его сначала перенесли, а затем и вовсе отменили.

В результате россиян поместили в изолятор, отобрав при этом документы и запретив пользоваться гаджетами, а спустя трое суток выслали в Мексику, откуда они и прибыли в Мадрид.

Паблик отмечает, что у россиян было электронное разрешение на один въезд в Мексику, которым они уже воспользовались, однако попасть в эту страну можно и по шенгенской визе.

Как писал ранее «Ридус», источники агентства «Интерфакс» сообщили о полной приостановке с 4 апреля международного авиасообщения в России. В том числе прекратится вывоз на родину застрявших за рубежом россиян, а также иностранцев. Уже был отменен запланированный на 3 апреля вывозной рейс «Аэрофлота» из Нью-Йорка в Москву.

Напомним, Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми другими странами и в обратном направлении 27 марта. Исключение было сделано только для рейсов, вывозящих россиян из-за рубежа.

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