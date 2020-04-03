Еще один прототип ракеты Starship разрушился во время испытаний

Представители компании SpaceX рассказали, что во время последних испытаний они навсегда потеряли Starship SN3 — один из демонстрационных прототипов. Итоговая версия этого аппарата будет использоваться для перевозки людей и грузов на Марс.

Это не первый раз, когда прототип ракеты уничтожался во время испытаний. На этот раз разрушение тестового прототипа произошло спустя пять месяцев после начала испытаний.

Напомним, что Starship — это современная сверхтяжелая ракета-носитель, которую SpaceX разрабатывает уже несколько лет, чтобы в дальнейшем использовать в качестве замены для ракет Falcon 9 и Falcon Heavy.



Эта ракета имеет двухступенчатую конструкцию, в которой вторая ступень одновременно выступает в качестве космического корабля, и будет полностью многоразовой, так как обе ступени могут совершать посадку.

Именно это считается самым сложным, поэтому перед полетом инженеры на протяжении нескольких лет испытывают прототипы. Starship будет работать на метан-кислородных двигателях Raptor, благодаря чем вторую ступень ракеты можно будет дозаправить прямо на орбите.

Новые тесты прототипа Starship SN3 проводились на техасском полигоне Бока-Чика. На одном из тестовых этапов верхняя часть аппарата Starship SN3 внепланово опрокинулась, что привело к почти полному разрушению прототипа, — говорится в заявлении SpaceX.

Точные детали случившегося пока неизвестны.