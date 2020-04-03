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Найдено объяснение низкой заболеваемости коронавирусом в России

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© Владимир Гердо/ТАСС

© Владимир Гердо/ТАСС

В Россию попал менее агрессивный штамм инфекции, заявил заместитель главврача московской клинической больницы № 71 Михаил Глотов.

По его мнению, именно этим объясняется низкий уровень заболеваемости коронавирусом в РФ.

Глотов пояснил, что коронавирус постепенно мутирует, в результате чего в настоящее время существует два подтипа инфекции — L и S. Первый из них — более заразный и агрессивный штамм вируса, который активно распространялся в самом начале вспышки эпидемии. Второй — менее опасный, так как его симптомы относительно слабые.

«Согласно нынешней статистике, до нас дошла вторая версия вируса. Но я не знаю, как будут развиваться события дальше», — цитирует Глотова ФАН.

Как сообщал «Ридус», в России за прошедшие сутки зафиксирован 601 новый случай заражения коронавирусом и четыре летальных исхода. Всего в 78 регионах страны зарегистрировано 4149 зараженных COVID-19, умерли 34 человека, число выздоровевших составило 281.

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