Как в Железноводске спасают бездомных собак и кошек во время самоизоляции

В Железноводске волонтеры обязались кормить бездомных животных во время эпидемии коронавируса. Местные торговые сети предоставят для этого корм.

«Раньше кошек и собак подкармливали туристы и, конечно, же наши жители, — рассказал глава Железноводска Евгений Моисеев в Instagram. — Но для туристов город сейчас закрыт, а жители находятся на самоизоляции. Поэтому я принял решение создать небольшой волонтерский отряд, который поможет друзьям нашим меньшим пережить этот непростой период. Если вы хотите стать членом волонтерского отряда, напишите мне сообщение. Рассмотрю каждое».

Всего в России на 3 апреля зафиксировано 4149 инфицированных. Из этого числа количество выздоровевших составляет 281 человек.

Напомним, вчера президент Владимир Путин заявил о том, что режим самоизоляции граждан продлен до 30 апреля с сохранением заработной платы. В случае улучшения эпидемической ситуации в стране срок может быть сокращен

