«Без паники»: как вылечиться от коронавируса

Журнал «Такие дела» и видеопродакшн Pinery запустили специальный проект «Без паники», посвященный эпидемии коронавируса. Речь идет о документальном фильме, который рассказывает о людях, перенесших это заболевание.

Фильм можно посмотреть на сайте журнала «Такие дела» и на канале издания в YouTube.

Всего в России на 3 апреля зафиксировано 4149 инфицированных. Из этого числа количество выздоровевших составляет 281 человек.

Напомним, вчера президент Владимир Путин заявил о том, что режим самоизоляции граждан продлен до 30 апреля с сохранением заработной платы. В случае улучшения эпидемической ситуации в стране срок может быть сокращен.