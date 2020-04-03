К одному аппарату ИВЛ разрешили подключать двоих пациентов с COVID-19

Американские ученые из Колумбийского университета опубликовали протокол, согласно которому двух пациентов с COVID-19 можно будет подключать к одному аппарату ИВЛ. Такие меры помогут спасти людей с тяжелой формой пневмонии, когда в больницах не хватает оборудования.

Пока что таких экстренных ситуаций у нас не происходило, однако мы предвидим большой прирост пациентов. Многие ученые критикуют наш протокол из-за возрастающей опасности, но в условиях жесткого дефицита аппаратов ИВЛ это единственный способ спасти людей с коронавирусом, — пишут ученые.

Известно, что власти Нью-Йорка, где резерв аппаратов ИВЛ закончится через пять дней, стремительно одобрили протокол и он уже вводится в больницах.

Медики пояснили, что большинство случаев заражения коронавирусом протекают в легкой и средней форме, этим пациентам нужны стандартные методы ухода, не включающие аппарат ИВЛ. В тяжелых случаях, которые чаще всего бывают у пожилых людей, выжить без ИВЛ практически невозможно.

Таких аппаратов не хватает, поэтому нередко их приходится «делить» между пациентами. Например, если в реанимацию попадают два пациента с тяжелой формой пневмонии, одному из которых 65 лет, а другому — 75, то аппарат ИВЛ достанется первому пациенту, так как у него шансов на выздоровление больше.

Чтобы решить эту проблему, ученые предлагают использовать один аппарат на двоих пациентов. Для этого к стандартному аппарату можно присоединить адаптер для разведения дыхательных трубок, которые обеспечат подачу кислорода сразу обоим.

Исследование показало, что на одном аппарате ИВЛ могут находиться пациенты разных возрастов, пола и расы, но важно, чтобы их степень пневмонии была одинаковой. Дело в том, что подача кислорода будет одинаковой в обеих трубках, поэтому подстроить аппарат под каждого больного не получится.



Обычно так аппараты не используются, но во время чрезвычайных ситуаций это разрешается.

