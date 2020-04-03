Почему пенсионерам полезно ездить на дачу

Международная команда ученых провела исследование, которое показало, что огородничество способствует формированию здоровой физической формы, поэтому пенсионеры, которые часто ездят на дачу, имеют в целом психологическую и физическую устойчивость.

Также регулярные физические упражнения, которые люди так или иначе выполняют во время работы с грядками, и нахождение на свежем воздухе положительно сказываются на здоровье пожилых людей.

В исследовании ученых приняли участие 84 садовника из 12 городских участков в Северном Лондоне. С помощью серии вопросников было установлено, что садовники имели значительно более высокий уровень физической подготовки своего тела по сравнению с группой из 81 человека, не являющихся садовниками.

Исследование также показало, что чем больший период времени участники проводили в саду, тем быстрее улучшалось качество тела. Предыдущие исследования показали, что садоводство связано с улучшением психологического самочувствия и физического здоровья, что также подтвердилось в новом исследовании.

В современном мире люди редко бывают на природе, много работают и живут в крупных промышленных городах. Если у вас есть возможность выбираться на природу, где вы проводите время активно, например занимаетесь садоводством, это значительно улучшит ваше здоровье. Копание в грядках можно расценивать как полноценное занятие физкультурой, — пишут исследователи.

Однако нужно соблюдать все меры предосторожности: не работать в саду в жаркую погоду без головного убора, пить много чистой воды, а также вовремя отдыхать. Особенно эти правила касаются пожилых людей.

