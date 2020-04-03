Роботы могут заменить часть работников из-за коронавируса

Робот-дезинфектор на гусеничной платформе и дистанционном управлении может вскоре начать обрабатывать поверхности в одном из московских медицинских учреждений. Устройство способно обходить препятствия и проникать в труднодоступные места. Опытный образец уже существует. По мнению авторов разработки, новинка может стать довольно востребованной на рынке во время пандемии коронавируса.

Робот собран в компании-резиденте фонда «Сколково». Пока ажиотажного спроса на него нет, но медицина, как отметили разработчики, сейчас находится в «авральном состоянии» и решает первостепенные задачи. Но появление в больнице таких роботов уже в скором времени станет новым шагом в борьбе с распространением коронавируса.

Точно также могут потребоваться медикам и роботы, способные дистанционно измерять температуру и автономно выявлять у пациентов признаки того или иного заболевания. Подобные устройства уже опробовали в Нью-Йорке — главном очаге COVID-19 в Соединенных Штатах. Вскоре они появятся и у российских производственных предприятий.

«Это стационарная стойка, которая бесконтактным способом измеряет температуру с точностью до двух десятых градуса, вносит данные в журнал или направляет в мессенджер ответственному человеку. Если температура выше, то соответствующие службы могут быть оповещены в режиме реального времени и человека отправят домой», — цитирует ФАН слова представителя компании.

Таких роботов можно интегрировать в систему контроля доступа на предприятия и в места общественного пользования. Если человек «провалит» температурный тест, перед ним не откроется турникет.

«Такие контроллеры температуры в перспективе могут появиться на входе везде, как рамки металлоискателя. И не только на время вызванной коронавирусом эпидемии — они останутся и на потом. Все равно уже мир не будет прежним, это будет новый стандарт», — добавил собеседник агентства.

Использование роботов для дезинфекции и диагностики во время пандемии сведет к минимуму риски заражения людей. Механическим помощникам вирус не страшен.

Ранее эксперты немецкого банка оценили, каким может стать мир после пандемии COVID-19. По их мнению, ряд стран введет биологические паспорта.