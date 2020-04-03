Рошаль призвал предпринимателей помочь системе здравоохранения

Руководитель Национальной медицинской палаты и президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль обратился к предпринимателем с призывом о помощи от имени системы здравоохранения страны. Медицине нужна поддержка в условиях пандемии COVID-19.

«Я обращаюсь сегодня к сообществу предпринимателей: повернитесь, пожалуйста, лицом — те, кто может», — сказал Рошаль 2 апреля в интервью телеканалу «Россия-24».

По его словам, некоторые богатые люди уже жертвуют деньги. Так в городе Коврове Владимирской области предприятие по производству матрасов переориентировалось на выпуск защитных средств. Сейчас в областные медицинские учреждения уже бесплатно передано около 20 тысяч масок и пяти тысяч костюмов.

Вызывают беспокойство финансовые трудности, которые могут возникнуть у медицинских учреждений из-за перехода на работу в условиях распространения коронавирусной инфекции.

«Мы сейчас не занимаемся плановой хирургией, ограничили госпитализацию, а это значит, так как мы финансируемся за счет ОМС, мы можем себя ни оправдать, ни содержать», — отметил Рошаль.

По его словам, придется «влезать в долги». Правительство, конечно, помогает медицине, но «можно делать еще больше», чтобы «закрыть эту проблему».

«Я очень рад, что сегодня российские врачи не подвели российский народ, несмотря на определенные сложности. Очень надеюсь, что эта горькая ситуация повернет мнение некоторых россиян, которые подавали в следственные органы, в суды и сделали врачей виновниками всех бед. Большинство врачей — это честные труженики», — заявил Леонид Рошаль.

Тем временем число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа во всем мире превысило один миллион человек.