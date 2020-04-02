Мужчинам и женщинам Перу запретили выходить из дома в один день

Мужчины и женщины Перу теперь не смогут выходить на улицу в один день из-за угрозы распространения коронавируса. Понедельник, среда и пятница отданы представителям сильного пола, вторник, четверг и суббота — прекрасной половине человечества. В воскресенье дома должны сидеть все. Такие меры введены в стране по распоряжению президента Мартина Вискарры.

Введенные ограничения будут действовать до 12 апреля, сообщил ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По словам президента, принятые меры затронут граждан, которым нужно выйти на улицу для неотложных дел, к которым отнесены и походы в магазин. Сотрудников жизненно важных предприятий и учреждений, которые продолжают работу в условиях режима чрезвычайного положения, ограничения не касаются.

Сейчас в Перу COVID-19 заболели 1414 человек. Умерли от коронавируса 47 пациентов. Чрезвычайное положение действует в стране с середины марта. Позднее был введен и комендантский час.

В Москве пока принято решение не вводить пропускной системы и ограничений на передвижение личного транспорта.